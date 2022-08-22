莊智淵鬆口隨時可能退休先戰到亞運 目標重返世界前10名

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「桌球教父」莊智淵22日透露，隨時都有可能退休，但與家人討論後，現階段先且戰且走，先打到延期至明年的杭州亞運，目標則鎖定重返排名世界前10名。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）「桌球教父」莊智淵今天出席國家地理製作的「透視內幕：運動科學」首映記者會時透露，他其實隨時都有可能退休，但與家人討論後，現階段先且戰且走，先打到延期至明年的杭州亞運，目標則鎖定重返排名世界前10名。

國家科學及技術委員會今天與國家地理舉辦「透視內幕：運動科學」節目首映記者會，希望透過完整記錄國科會4年期的「精準運動科學研究專案計畫」研發歷程，喚起更多人對運動科學研究的重視。

現年41歲、世界排名第16名的「桌球教父」莊智淵今天出席記者會，對於是否有退休想法，莊智淵受訪表示，目前就真的走一步是一步，在與家人討論後，決定且戰且走，希望先打到延期到明年的亞運；至於目標，他透露盼能回到排名世界前10名。

莊智淵談及運動科學的助益表示，10年前講運動科學時，覺得好像會用不到，但像是在進行發球訓練時，可以拍攝發球同一動作時，球的不同旋轉度與慢動作；以前要揮拍40次，現在可能只要10次，不用靠感覺，可以更篤定一點。。

莊智淵指出，以他現在的年紀，在賽場上（競賽時）若要恢復疲勞會有一定難度，特別是身體不像以前那麼年輕；因此可透過一些研究與數據，讓以前原要做4、5個小時的訓練，改成現在只需2個小時，可起到延長運動壽命的效果。

國科會主委吳政忠致詞表示，未來將朝跨技術領域、跨產業應用及跨部會協力，讓此專案計畫研發成果，不僅應用於競技運動與學術研究，甚至可普及並促進全民運動健康，以布局新興科技及產業發展。

國科會說明，「精準運動科學研究專案計畫」是從運動員視角及需求出發，以運動科學訓練、體能恢復與傷害防治及技戰術分析為研究主軸，透過跨領域整合研究，研發運動科研創新技術產品，協助運動員開發極限潛能及提升運動競技表現最佳化，同時培育跨領域研究人才，帶動運動產業經濟發展。

國科會指出，記者會邀請參與紀錄片拍攝的桌球選手莊智淵，以及計畫主持人台體大競技運動學系吳昇光教授，和國家地理影片製作團隊導演王欣儀、監製陳璽文與談交流，讓大眾更了解運動科學的影響及助益。

國科會說明，「透視內幕：運動科學」將於8月30日晚上9時，在國家地理有線電視頻道首播，盼民眾觀賞後，能更深入了解台灣運動。（編輯：蘇龍麒）1110822