莊智淵、陳建安上演逆轉秀 WTT男雙挺進4強[影]

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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣「桌球教父」莊智淵與陳建安，今天在WTT挑戰賽突尼斯站上演逆轉秀，兩人在1比2落後下連趕2局，最終依舊以3比2淘汰比利時組合藍拜特與艾雷葛洛，如願挺進4強。

WTT挑戰賽本週移師北非突尼西亞首都突尼斯，今天進行會內賽第2天賽事，莊智淵雖在男單、混雙都提前出局，所幸他與陳建安搭檔的男雙有驚無險成功過關。

莊智淵與陳建安比賽片段約從1:41:24處開始。影片來源：World Table Tennis

莊智淵與陳建安曾是2013年世界桌球錦標賽男雙金牌組合，今天面對比利時的藍拜特（Florent Lambiet）與艾雷葛洛（Martin Allegro），首局在1比7落後，一度追到9比9平，可惜沒能一鼓作氣後來居上，先以9比11失守。

次局台灣組合開賽就連拿8分，在一路壓制下以11比1輕鬆拿下，不料第3局兩人又陷入亂流，再以6比11讓出，也陷入淘汰邊緣。

所幸台灣組合臨危不亂，先以11比8還以顏色，將戰局以2比2扯平，決勝局又取得9比5領先，眼看勝利在望。

沒想到握有4分領先優勢的台灣組合，竟被對手成功逼平，還浪費5個賽末點，所幸兩人氣勢不墜，最終仍以16比14有驚無險收下勝利。

至於女雙方面，陳思羽與黃郁雯今天則以0比3不敵中國的蒯曼、張瑞，8強提前止步。（編輯：陳仁華）1110804