秘魯WTT挑戰賽 台灣桌球隊獲女雙亞軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽本週分別在克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）及秘魯利馬市同時進行，台灣隊表現出色，贏得女子雙打亞軍。

秘魯賽事於6月14日至19日在首都利馬市舉行，台灣6位桌球好手由知名老將吳文嘉教練與新銳教練黃昶鈞領軍參賽。經過5天激烈賽事，國訓中心選手鄭先知與黃郁雯的女雙組合抱回亞軍獎座，成績傲人。

大會種子選手陳建安與馮翊新在闖進男雙4強後，陳建安深夜在臉書（Facebook）發文表示，因身體不適無法再進行比賽，最後成績為第三名；男單黃毓仁未能進入會內賽；蘇珮綾與馮翊新征戰的混雙，與個人女單均為第三名，台灣球員的表現讓秘魯桌球界刮目相看。

比賽期間，駐秘魯代表張幼慈與代表處人員到比賽現場為選手加油，並受邀擔任大會頒獎嘉賓，親自將女雙亞軍獎盃交到兩位優秀女選手手上，別具意義。

吳文嘉、黃昶鈞兩位教練肯定選手的團隊精神，雖然對選手此次受環境因素影響未能充分發揮實力表示可惜，但他們仍獲取珍貴參賽經驗並有助未來競技表現。（編輯：郭中翰）1110620