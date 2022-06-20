更多編輯台推薦新聞：
我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雷霆2000實彈射擊未發彈燃燒 車毀無人受傷
首頁 / 運動

秘魯WTT挑戰賽 台灣桌球隊獲女雙亞軍

2022/6/20 10:48（6/20 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐秘魯代表張幼慈（右）為台灣隊女雙亞軍鄭先知（右2）、黃郁雯（右3）頒獎。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年6月20日
駐秘魯代表張幼慈（右）為台灣隊女雙亞軍鄭先知（右2）、黃郁雯（右3）頒獎。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽本週分別在克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）及秘魯利馬市同時進行，台灣隊表現出色，贏得女子雙打亞軍。

秘魯賽事於6月14日至19日在首都利馬市舉行，台灣6位桌球好手由知名老將吳文嘉教練與新銳教練黃昶鈞領軍參賽。經過5天激烈賽事，國訓中心選手鄭先知與黃郁雯的女雙組合抱回亞軍獎座，成績傲人。

大會種子選手陳建安與馮翊新在闖進男雙4強後，陳建安深夜在臉書（Facebook）發文表示，因身體不適無法再進行比賽，最後成績為第三名；男單黃毓仁未能進入會內賽；蘇珮綾與馮翊新征戰的混雙，與個人女單均為第三名，台灣球員的表現讓秘魯桌球界刮目相看。

比賽期間，駐秘魯代表張幼慈與代表處人員到比賽現場為選手加油，並受邀擔任大會頒獎嘉賓，親自將女雙亞軍獎盃交到兩位優秀女選手手上，別具意義。

吳文嘉、黃昶鈞兩位教練肯定選手的團隊精神，雖然對選手此次受環境因素影響未能充分發揮實力表示可惜，但他們仍獲取珍貴參賽經驗並有助未來競技表現。（編輯：郭中翰）1110620

駐秘魯代表張幼慈（中）與取得佳績的女雙選手（左2、3）及吳文嘉（左）、黃昶鈞（右）兩位教練與中華民國國旗合影。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年6月20日
駐秘魯代表張幼慈（中）與取得佳績的女雙選手（左2、3）及吳文嘉（左）、黃昶鈞（右）兩位教練與中華民國國旗合影。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族