陳思羽、馮翊新闖進WTT決賽 將與張本兄妹檔爭冠[影]

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台灣桌球好手陳思羽（左前）與馮翊新（左後）聯手，闖進突尼西亞舉辦的WTT挑戰賽決賽，將與日本「怪物兄妹」張本智和（右前）與張本美和（右後）爭冠。（圖取自facebook.com/WTT）

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣桌球好手陳思羽與馮翊新聯手，在突尼西亞舉辦的WTT挑戰賽突尼斯站混雙4強，以3比1淘汰德國組合闖進壓軸決賽，將與日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和爭冠。

WTT本週移師北非突尼西亞的突尼斯，其中陳思羽單、雙都得意，除混雙與小將馮翊新聯手闖進決賽，女單方面，她與鄭怡靜也各自成功闖關晉級8強。

陳思羽與馮翊新的「姊弟配」，今天遭遇德國的麥斯納（Cedric Meissner）與華裔女將袁婉（音譯，Yuan Wan），台灣組合開賽就連續以11比5、11比4連下兩局，握有絕對領先優勢。

第3局台灣組合開賽又取得6比2領先，看似勝券在握，對手卻展現韌性，在5比8落後下一口氣連拿6分，反倒以11比8逆轉拿下開張。

台灣組合氣勢有些受阻，第4局又以5比7陷入落後，所幸兩人很快回穩，靠著一波6比0攻勢霸氣關門，以11比7解決對手拿下勝利。

陳思羽與馮翊新將於台灣時間明天凌晨4時10分，迎戰擁有「怪物」封號的日籍好手張本智和，與年僅14歲胞妹張本美和聯手的兄妹檔。（編輯：陳政偉）1110805