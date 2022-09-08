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陳思羽3比1扳倒曾尖 WTT女單闖進8強[影]

2022/9/8 16:24（9/8 16:55 更新）
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台灣桌球女將陳思羽（圖）8日在WTT馬斯喀特挑戰賽女單次輪，擊敗新加坡籍女將曾尖。（中央社檔案照片）
台灣桌球女將陳思羽（圖）8日在WTT馬斯喀特挑戰賽女單次輪，擊敗新加坡籍女將曾尖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣桌球女將陳思羽今天在WTT馬斯喀特挑戰賽女單次輪，在首局先失劣勢下連趕3局，反倒以3比1後來居上，淘汰新加坡籍女將曾尖，順利挺進8強。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽，在西亞阿曼首都馬斯喀特登場，這也是WTT今年繼4月初後，比賽再於馬斯喀特舉行。

世界排名27的陳思羽，今年在WTT戰果豐碩，她曾在杜哈球星挑戰賽與突尼斯挑戰賽兩度打進4強，加上美國2站支線賽在內與這一站馬斯喀特站在內，累積5度闖進8強。

陳思羽今天的對手是目前世界排名56的新加坡籍女將曾尖，事實上曾尖原本是中國籍球員，在2015年才轉籍新加坡，今年8月她才在大英國協運動會女單打進決賽，近況正夯。

首局陳思羽在10比6領先之際，連丟4分讓對手扳平，接下來兩人陷入纏鬥，最後陳思羽反以15比17讓出。

次局陳思羽又於9比6領先之際，讓對手連追2分近逼，所幸這回她沒有漏氣，關鍵時刻即時回穩連拿2分，以11比8還以顏色。

接下來陳思羽分別再以14比12、13比11連拿2局，最終以3比1淘汰對手，有驚無險搶進8強。

至於由台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維聯手的師徒檔，今天則在男雙8強，以1比3不敵德賽（Harmeet Desai）與德卡（Manav Vikash Thakkar）這對印度組合，無緣晉級4強。（編輯：張芷瑄）1110908

陳思羽比賽片段約從32:30處開始。影片來源：World Table Tennis 
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