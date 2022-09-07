更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
私校退場專案輔導名單 再添和春技術學院明道大學環球科大
首頁 / 運動

莊智淵、彭王維聯手 WTT男雙晉8強

2022/9/7 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北7日電）由台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT馬斯喀特挑戰賽男雙首輪以3比0橫掃沙烏地阿拉伯選手艾林與阿爾穆泰里，率先搶進8強。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽在阿曼首都登場，今年共有2站，莊智淵與彭王維在2月底的馬斯喀特站首度聯手，就在男雙合力摘銀，如今舊地重遊師徒再次合拍，首輪也順利開出紅盤。

莊智淵與彭王維首輪對手是沙烏地阿拉伯的艾林（Azzam Alim）與阿爾穆泰里（Ahmed Almutairi），首局開賽在4比2領先時，師徒合力拉出8比2攻勢，先以11比4拿下。

次局對手強力反撲，幾乎全場一路領先，局末台灣組合還以5比9落後，沒想到此時師徒聯手火力全開，不僅成功化解對手2個局點，還逆勢拉出7比1攻勢反彈，反以12比10逆轉拿下。

取得「聽牌」優勢的台灣組合，第3局開賽和對手一路僵持，兩組人馬共7度打平，在8比8決勝關頭，師徒連拿2分超前，最後以11比9放倒對手，也拿下8強門票。

至於由陳思羽與黃怡樺聯手的女雙，今天在1比2落後下成功扳平戰局，可惜決勝局在4比3領先時沒能守成，讓對手連拿4分後來居上，最終以2比3惜敗中國組合吳洋晨、臧曉桐，首輪提前止步。（編輯：吳協昌）1110907

莊智淵
陳其邁問打球辛不辛苦？莊智淵：為台灣打球就不會 莊智淵鬆口隨時可能退休先戰到亞運 目標重返世界前10名
彭王維
莊智淵、彭王維不敵日本組合 WTT挑戰賽8強止步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族