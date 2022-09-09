陳思羽不敵崔孝珠 WTT馬斯喀特4強止步

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣桌球一姐陳思羽今天浪費2比1領先優勢，遭對手連趕3局逆轉，最終以2比4不敵左手持拍的韓國女將崔孝珠，在WTT馬斯喀特挑戰賽4強止步。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽，在西亞阿曼首都馬斯喀特進行，這也是WTT今年繼4月初後，本季第2度馬斯喀特舉行。

世界排名26的陳思羽，今天在WTT馬斯喀特挑戰賽一日兩戰，下午8強賽她歷經5局大戰，以3比2逆轉擊敗美國華裔女將張安，順利挺進4強，晚間提拍再上迎戰韓國女將崔孝珠，可惜沒能延續連勝腳步。

現年24歲的崔孝珠，目前世界排名88，她在中國出生、本名為姚堯，直到2015年才轉籍韓國並改名為崔孝珠，在馬斯喀特挑戰賽前，她本季最佳戰績僅止於32強，這次她一路過關斬將闖進決賽，寫下本季最大驚奇。

值得一提的是，WTT單打採5局3勝制，不過進入4強開始，則改採7局4勝，而今天前3局打完，陳思羽以11比7、4比11、11比9取得2比1領先。

第4局陳思羽局末一度還以8比5保有領先，不料接下來她一口氣連失6分，反以8比11讓出，第5局更是重蹈覆轍，局中她和對手鏖戰至5比6，此時她又陷入亂流連丟5分，以5比11棄守，也讓對手取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的陳思羽，第6局又以3比8落後，她連追4分縮小差距，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，反讓對手連搶2分站穩腳步，最終以8比11吞敗出局。（編輯：陳正健）1110909