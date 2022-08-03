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莊智淵、陳建安淘汰自家組合 WTT男雙搶進8強

2022/8/3 19:39
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（中央社記者龍柏安台北3日電）由「桌球教父」莊智淵與陳建安聯手的男雙組合，今天在WTT挑戰賽突尼西亞突尼斯站首輪，在第1局先失的劣勢下連趕3局，以3比1擊敗自家的廖振珽與馮翊新，挺進8強。

WTT挑戰賽本週移師北非突尼西亞首都突尼斯，今天進行各組會內賽，近況極佳的莊智淵，7月底才在匈牙利布達佩斯舉行的歐洲夏季系列賽WTT冠軍賽男單打進準決賽，最後不敵中國好手林高遠，止步4強。

莊智淵本週轉戰突尼西亞，和老搭檔陳建安再次合拍，兩人過去曾在2013年拿下世界桌球錦標賽男雙金牌，值得一提的是，陳建安上個月才和馮翊新聯手，在WTT支線賽布達佩斯站決賽，以3比1淘汰中國組合林詩棟與徐瑛彬奪冠。

今天莊智淵與陳建安在WTT挑戰賽男雙首輪，就遭遇自家組合「山豬」廖振珽與馮翊新，沒想到開局「學弟」組合先聲奪人，首局先以11比5拿下。

不過事實證明薑還是老的辣，「學長」組合在首局先失情況下，接下來連續以11比7、11比7連拿2局後來居上，第4局又在6比7落後下連拿4分取得「聽牌」，最終再以11比9淘汰自家人，在這場台灣內戰中順利出線。

至於女雙方面，陳思羽與黃郁雯以3比1擊敗法國組合，同步挺進8強，可惜鄭怡靜和李昱諄卻沒能成功闖關，兩人首輪以1比3不敵中國的何卓佳與石洵瑤，提前落馬。（編輯：陳仁華）1110803

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