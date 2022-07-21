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莊智淵逆轉世界第3梁靖崑 闖進WTT男單4強[影]

2022/7/21 21:35（7/21 21:51 更新）
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莊智淵（圖）21日在WTT冠軍賽男單8強，決勝局成功化解4個賽末點，逆轉擊敗世界排名第3的中國名將梁靖崑，闖進4強。（中央社檔案照片）
莊智淵（圖）21日在WTT冠軍賽男單8強，決勝局成功化解4個賽末點，逆轉擊敗世界排名第3的中國名將梁靖崑，闖進4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT冠軍賽男單8強，決勝局成功化解4個賽末點，以3比2逆轉擊敗世界排名第3的中國名將梁靖崑，豪氣闖進最終4強。

在匈牙利布達佩斯舉行的WTT冠軍賽，是歐洲夏季系列賽其中一站，台灣桌球主力球員都有參加這場賽事，包括一哥林昀儒以及女將鄭怡靜、陳思羽都在首輪出局，不過僅莊智淵單兵闖進8強。

莊智淵在首輪先以3比1撂倒地主選手馬約羅斯（Bence Majoros），次輪則歷經5局大戰，逆轉拍落法國小將李布隆（Alexis Lebrun），成功挺進8強，今天則遭遇難纏的中國名將梁靖崑，也是兩人第2度交鋒。

莊智淵與梁靖崑上一次交手，是在2019世界巡迴賽的瑞典公開賽，當時兩人鏖戰6局，最終莊智淵以2比4落敗。

今天雙方再次過招，戰況大不同，莊智淵開局狀態神勇，加上前三板成功壓制對手，開賽連續以11比7、11比6拿下。

第3局雙方陷入纏鬥，一路鏖戰至9比9，莊智淵雖成功3度化解對方局點，可惜就是沒能逆轉超前，最終以12比14棄守。

梁靖崑開胡後火力全開，接著再以11比1拿下，將戰局扳平，決勝局甚至一度握有10比7領先，眼看勝券在握，沒想到莊智淵送給對手一個最難忘的回憶。

陷入淘汰邊緣的莊智淵，先連追3分扳平比分，雖然接下來他回擊出界，再次陷入危機，關鍵時刻他展現「強心臟」本色，先後靠著對手回擊掛網與出台，一口氣再次連拿3分，反以13比11逆轉對手，率先取得4強入場券。（編輯：陳政偉）1110721

莊智淵（前）21日在WTT冠軍賽男單8強，逆轉擊敗中國名將梁靖崑後，舉起雙臂歡呼。（圖取自facebook.com/WTT）
莊智淵（前）21日在WTT冠軍賽男單8強，逆轉擊敗中國名將梁靖崑後，舉起雙臂歡呼。（圖取自facebook.com/WTT）
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