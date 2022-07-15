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林昀儒、廖振珽不敵中國組合 WTT男雙8強止步

2022/7/15 22:53
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（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒搭檔廖振珽，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽男雙8強，以5比11、6比11、11比7、7比11不敵中國的王楚欽與馬龍，無緣4強。

WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第一站，台灣桌球代表隊主力幾乎都有參賽，林昀儒今天單日3戰，除稍早在男單順利挺進8強，與廖振珽聯手的男雙結束後，台灣時間明天凌晨將再戰中國好手王楚欽。

林昀儒與廖振珽的「林廖配」，即便開局總能咬住比數，可惜局中往往暴露出爆量失分的狀況，也讓對手得以拉開差距，成了勝負的分水嶺。

今天「林廖配」前兩局打完，陷入0比2落後，第3局在3比4落後下，教練叫出暫停，重新回到場上後兩人拉出6比0攻勢，不僅後來居上，也以11比7成功延長戰線。

可惜第4局「林廖配」開賽又陷入2比5落後，兩人靠著對手掛網追回1分，不料對手又連拿4分拉開差距，加上最後林昀儒回擊出台，最終仍以7比11棄守，受阻於4強門外。

女雙方面，陳思羽與香港女將李皓晴的「台港聯軍」，今天則以3比0完封劉馨尹與鄭先知，順利搶進4強，不過接下來將遭遇難纏的日本組合伊藤美誠與早田希娜。

至於台灣「桌球教父」莊智淵，今天在16強面對世界排名第5的瑞典小將摩賈德（Truls Moregard），在前兩局率先拿下且取得聽牌的優勢下，卻連丟3局，以2比3惜敗，無緣8強。（編輯：唐聲揚）1110715

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