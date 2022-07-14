林昀儒、廖振珽橫掃瑞典組合 WTT挺進8強
2022/7/14 10:59
（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽聯手的男雙組合，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽會內賽首輪，以3比0完封瑞典的卡森與法爾克，接下來將與中國的馬龍、王楚欽搶4強門票。
WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第一站，台灣桌球主力幾乎都有參賽，只有鄭怡靜賽前因身體不適，退出這場比賽。
林昀儒與廖振珽本季曾在WTT杜哈球星挑戰賽拿下男雙亞軍，不過兩人本季聯手參賽次數太少，加上匈牙利也僅搭配5站，因此世界排名落居27名，兩人這次匈牙利還得從會外賽起步。
會外賽林昀儒與廖振珽這組最佳拍檔，歷經5局大戰，才以3比2擺平香港組合黃鎮廷與何鈞傑，挺進會內，首輪兩人則以11比9、11比9、11比8淘汰瑞典的卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck），順利晉級8強。
不過林昀儒與廖振珽下一輪對手，將是難纏的中國組合王楚欽與馬龍。
至於由台灣「桌球教父」莊智淵與陳建安的組合，表定台灣時間今晚8時35分，將與韓國「老少配」的李尚洙與趙大成，爭取8強晉級門票。（編輯：張芷瑄）1110714
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