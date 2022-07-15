林昀儒3比0橫掃法蘭西斯卡 挺進WTT男單8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽男單16強，以11比7、11比8、11比6橫掃德國名將法蘭西斯卡，接下來將與中國好手王楚欽爭4強入場券。

WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第1站，台灣桌球代表隊主力幾乎都有參賽，而世界排名第6的林昀儒直接取得會內賽席次。

近況極佳的林昀儒，6月才在克羅埃西亞拿下本季首冠，轉戰匈牙利，首輪輪空，直接從32強起步，首役先以3比1擊敗克羅埃西亞好手加奇尼（Andrej Gacina）。

林昀儒今天對手是世界排名13的德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska），雙方過去4次交手，林昀儒取得對戰4連勝，且兩人才在上一站克羅埃西亞4強交鋒，當時林昀儒以4比1出線晉級。

雙方今天再次交鋒，首局兩人鏖戰至7比7平，林昀儒拉出一波4比0攻勢，先以11比7拿下。

次局開賽林昀儒先馳得點，接下來連失3分陷入落後，沒想到此時林昀儒開始大顯神威，靠著一波9比1攻勢逆轉超前，最多取得10比4大幅領先。

法蘭西斯卡雖陷大幅落後，仍嘗試反撲，連追4分縮小差距，但仍以8比11棄守，陷入淘汰邊緣。

林昀儒打鐵趁熱，第3局也保持領先，在局末8比6領先之際，連拿3分順利關門，以11比6搶下8強賽門票，並取得對戰5連勝。（編輯：唐聲揚）1110715