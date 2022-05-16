莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）台灣「桌球教父」莊智淵睽違6年再度在國際單打賽奪冠。41歲的他笑稱第2名拿太多次，所以放開心態打球，奪冠後期盼做好自己，維持狀態，繼續馳騁賽場。

莊智淵11日起在紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester）參加世界桌球職業大聯盟支線賽（WTT Feeder）。世界排名第25、名列男子單打頭號種子的他一路過關斬將，決賽遭遇身高比他高20公分的德國好手杜達（Benedikt Duda）。

莊智淵在僑胞熱情加油聲中歷經55分鐘苦戰，以3比11、8比11、11比9、11比6、12比10、8比11、11比7力克杜達，奪得冠軍，為2016年匈牙利公開賽以來首度在國際單打賽事稱冠。

莊智淵賽後接受中央社專訪時說，奪冠很開心，「今天可能在心態上比較放得開，不會去想太多。畢竟第2已經拿了很多次了，再多一個第2也沒關係，所以就放開去打」。

WTT韋斯切斯特支線賽男單前4輪，莊智淵都以直落四晉級，準決賽遭遇日本選手戶上隼輔才失掉首局，最終以4比2闖進決賽。

面對28歲且人高馬大的杜達，莊智淵一開賽就屈居下風，連丟2局，第3局甚至一度落後5分。但經驗豐富的他隨即穩住陣腳，減少失誤，並逐漸突破對手球路，連下3局超前。

莊智淵表示，開賽後自己沒有手腳放不開，而是杜達攻守均衡、球質也優異，之後他靠著纏鬥，配合技戰術變化，從保住自己發球開始，再以改善接發球、加強連續對抽等方式向對手施壓。

莊智淵失掉第6局後，決勝局連下3分先聲奪人，奠定勝基，並成功抵擋世界排名第33、名列賽會3號種子的杜達反擊，不讓領先分差縮小到2分以內。首個賽末點出現後，莊智淵把握機會，來回多拍後以強勁抽球逼杜達回球出界，贏球瞬間高舉雙手，現場僑胞熱烈歡呼。

台灣桌球好手莊智淵（左）15日拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男單冠軍後，舉國旗和少年僑胞合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月16日

莊智淵5月稍早和其他5名台灣選手抵達美國，先在加州佛利蒙特（Fremont）參加WTT支線賽，再馬不停蹄飛到紐約州征戰5天，期間參加男子單、雙打及混合雙打3項賽事，考驗體力與耐力。

莊智淵坦言，賽事天數少且賽程安排緊湊，自己的確「蠻累的」，「體力倒還好，但精力上比較勞累」。

除男單奪冠外，莊智淵與台灣女將陳思羽搭檔混雙也傳捷報，昨天決賽擊敗義大利組合皮科林（Jordy Piccolin）與勞倫提（Jamila Laurenti），一週內兩度拿下WTT支線賽混雙冠軍。

莊智淵21世紀初期嶄露頭角，2003年底世界排名衝上生涯最高的第3，此後5度代表台灣參加奧運，成為「五朝元老」。年過40的他世界排名下滑，但寶刀未老，不輕言放下球拍，如今再度嘗到國際單打賽事冠軍滋味。

他對此抱持平常心，強調「做好自己」就好，希望往後的賽事保持如此心態。

被問及單打奪冠後目標，莊智淵說：「歲數到這樣，其實不會說設定什麼目標。每次比賽希望可以把自己練的東西，然後狀態打出來就行了。」（編輯：郭中翰）1110516

台灣桌球好手莊智淵（前）15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男單決賽激戰7局，以4比3擊敗德國好手杜達，拿下6年來首座國際單打賽事冠軍。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月16日