林昀儒不敵德國選手 WTT挑戰賽男單屈居亞軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單決賽，在搶下前3局後，連丟4局，最終以3比4輸給德國削球手菲盧斯，以亞軍作收，無緣本季男單第2冠。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行，林昀儒分別在男單、男雙、混雙3線作戰，在與首次搭檔的陳思羽拿下混雙冠軍後，今天在男單、男雙決賽繼續尋求金盃。

世界排名第7的林昀儒曾在今年6月WTT薩格勒布挑戰賽奪得本季男單首冠，今天挑戰本季男單第2冠，決賽對手為34歲的德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus），目前排名第33。

林昀儒、菲盧斯曾在去年3月杜哈球星挑戰賽初次交手，當時林昀儒以0比3遭到對手橫掃。有了上次交手經驗，林昀儒今天一開始打得相對順手，開局取得3比0領先，儘管遭對手扳平，林昀儒靠著中遠台對拉占上風，要回領先，並趁著對手連續回擊出界，以11比7搶下首局。

林昀儒次局延續首局氣勢，取得10比7領先，但隨後回擊出界，加上正手失誤，讓對手趁機一一化解局點，關鍵時刻林昀儒沉穩應對，以12比10拿下。

林昀儒第3局持續掌控比賽節奏，靠著正手搶攻，以11比7率先聽牌。

兩人在第4局陷入拉鋸戰，在6比6平手情況下，林昀儒連續回擊出界，以7比11讓出第4局。

林昀儒第5局因正、反手輪流出現失誤，陷入1比5落後，所幸靠著中遠台對拉得分，多次扳平比分，對手關鍵時刻靠著擦邊球搶下局點，以11比9拿下第5局。

林昀儒第6局在5比5平手時，遭遇亂流，對手連得6分，以11比5扳平戰局。

在連丟3局後，林昀儒決勝局打得相對急躁，落入下風，最終以7比11輸球，拿下亞軍。

林昀儒稍作休息後，將在男雙決賽與「山豬」廖振珽合體，迎戰瑞典組合卡爾伯格（Anton Kallberg）與法爾克（Mattias Falck），挑戰單站賽事第2冠。（編輯：張雅淨）1110918