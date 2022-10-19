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鄭怡靜擊敗香港一姐 闖WTT澳門冠軍賽16強

2022/10/19 11:20
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣桌球女將鄭怡靜今天在WTT澳門冠軍賽女單首輪以11比3、8比11、11比8、11比6淘汰香港一姐杜凱琹，取得對戰3連勝，率先挺進16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽僅設單打項目，男、女單各32籤，台灣共有4名選手參賽，包括林昀儒、莊智淵、陳思羽、鄭怡靜。

世界排名第35的鄭怡靜在10月上旬的世界桌球團體錦標賽帶傷上陣，幫助台灣女團摘下銅牌，今天在WTT澳門冠軍賽女單首輪登場，面對排名第7的香港選手杜凱琹，雙方過去10度交手，各拿5勝，但近2次對戰都由鄭怡靜獲勝。

鄭怡靜開賽迅速掌控比賽節奏，以11比3先下一城，儘管次局被對手以11比8扳平戰局，所幸鄭怡靜未受影響，趁著對手失誤，以11比8搶下第3局，取得聽牌優勢。

鄭怡靜儘管第4局開局陷入0比2落後，仍沉穩應對，連得5分反超，並屢次靠著正手進攻，在中遠台對拉得分，以11比6收下比賽勝利，晉級16強。（編輯：張雅淨）1111019

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