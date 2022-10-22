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林昀儒5局逆轉李布隆 WTT澳門冠軍賽闖進4強

2022/10/22 11:22（10/22 11:30 更新）
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林昀儒（圖）22日以3比2逆轉擊敗法國新生代好手李布隆，闖進WTT澳門冠軍賽4強。（中央社檔案照片）
林昀儒（圖）22日以3比2逆轉擊敗法國新生代好手李布隆，闖進WTT澳門冠軍賽4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣桌球一哥林昀儒今天再次展現「強心臟」本色，克服1比2落後，第4局又扛住對手猛烈反撲，最終以3比2逆轉擊敗法國新生代好手李布隆，闖進WTT澳門冠軍賽4強。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽，僅設有男、女單打32籤，台灣僅有世界排名第7的林昀儒，以及女單名將鄭怡靜兩人闖進8強。

林昀儒今天對手，是世界排名30、年僅19歲的法國小將李布隆（Alexis Lebrun），對手在這次WTT冠軍賽狀態極佳，首輪先扳倒韓國一哥張禹珍，接著又在次輪擊敗世界排名第3的中國好手梁靖崑，順利搶進8強。

今天開賽，林昀儒以8比11、11比9、4比11，陷入1比2落後，關鍵第4局，他開局就拉出7比1攻勢取得大幅領先，不料對手回敬一波7比1攻勢，將比分追成8比8平。

接下來林昀儒扛住對手反撲壓力，在兩人戰成10比10平手之際，有驚無險連拿2分，以12比10拿下第4局，也將戰線拉長至決勝局。

決勝局戰況依舊吃緊，林昀儒在6比7落後時，對手發生發球失誤，也讓林昀儒氣勢大漲，接下來他拉出5比1攻勢「關門」，也氣走對手摘下4強門票。

比賽結束後，林昀儒接受大會現場訪問，他表示今天一樣是很艱難的比賽，也提到李布隆近況很好，他也做好了準備，「很開心可以贏下比賽。」對於接下來的4強賽，他僅簡單地說：「好好準備。」（編輯：陳政偉）1111022

林昀儒
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