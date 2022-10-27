莊智淵不敵奧恰洛夫 WTT總決賽首輪出局

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（中央社記者龍柏安台北27日電）現年41歲的「桌球教父」莊智淵今天在WTT年終總決賽首輪歷經5局大戰，以2比3惜敗世界排名第11的德國名將奧恰洛夫，首輪提前止步。

在中國新鄉舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）年終總決賽，僅有男、女單16強受邀參賽，台灣僅世界排名第8的林昀儒，以及世界排名第16的莊智淵參賽。

本季表現亮眼的莊智淵，累計共5站打進4強，其中曾在5月美國的WTT韋斯切斯特支線賽拿下近6年來單打首冠，也讓他的排名一舉重返世界前20大關。

莊智淵生涯和奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）交手11次，莊智淵僅取得2勝，兩人最近一次碰頭，則是去年東京奧運團體賽，當時對手以直落三拿下勝利，並取得對戰3連勝。

今天兩人再次交鋒，首局莊智淵暖機稍慢，先以3比11讓出，次局他全力搶攻，在3比5落後下靠著一波6比1攻勢超前。

奧恰洛夫並非省油的燈，接下來連追3分扳平比數，所幸莊智淵臨危不亂，靠著連拿2分以11比9拿下，也將戰局扳平。

韌性十足的莊智淵，雖然接下來再以7比11棄守，隨後他再以11比5還以顏色，也將戰線拖進決勝局。

莊智淵在決勝局一度處於1比4落後，他連追3分扳平比數，不料接下來陷入亂流，被對手打出一波7比1攻勢，最終以5比11遺憾吞敗，首輪止步。（編輯：張雅淨）1111027