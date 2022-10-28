林昀儒不敵兩屆奧運金牌 WTT總決賽止步8強

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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）年終總決賽男單8強賽，歷經5局大戰，最後以2比3惜敗兩屆奧運男單金牌得主、中國名將馬龍，受阻4強門外。

在中國新鄉舉辦的WTT年終總決賽，僅邀請男、女前16強參賽，台灣僅有世界排名第8的林昀儒，以及老將「桌球教父」莊智淵兩人參賽。

林昀儒在WTT總決賽首役，先以3比1擊敗非洲一哥、奈及利亞好手阿魯納（Quadri Aruna），順利搶進8強，今天則遭遇里約奧運與東京奧運桌球男單金牌得主、世界排名第2的中國名將馬龍。

賽前林昀儒和馬龍共交手5次，前者取得2勝，不過兩人今年曾在新加坡大滿貫賽交手，當時林昀儒和對手拚滿5局，以2比3惜敗，對戰2連勝也被迫止步。

開局暖機稍慢的林昀儒，首局先以4比11失手，次局他在7比2領先，被對手連拿5分追平，所幸接下來他即時「甩尾」，靠著一波4比0攻勢，以11比7拿下，將戰局扳成1比1平。

第3局林昀儒浪費7比3領先，接下來一口氣連丟8分，以7比11讓出，所幸隨後他再以11比8還以顏色，也將戰線拖進決勝局。

無奈決勝局開打，林昀儒就連丟5分，最多陷入1比10大幅落後，他奮力苦追2分，隨著最後回擊出界，以3比11讓出，無緣搶進4強。（編輯：管中維）1111028