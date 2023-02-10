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WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜帶頭衝女雙攜新秀晉4強

2023/2/10 22:03
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（中央社記者黎建忠台北10日電）WTT阿曼桌球挑戰賽才剛在女單落敗的台灣名將鄭怡靜立刻重振旗鼓，和新生代好手李昱諄搭檔在女雙8強出賽，順利以11比6、11比5、9比11、11比6擊敗盧森堡組合，順利晉級4強。

鄭怡靜本週搭檔李昱諄從去年開始在女雙合拍，今天對手是盧森堡「阿嬤傳奇球星」60歲倪夏蓮和30歲德努特（Sarah De Nutte）組合。

第1局開打後就出現明顯實力差距，雙方2比2平手後，台灣組合連得5分拉開比數，輕鬆以11比6搶下第1局。

第2局實力落差更大，雙方1比1平手後，鄭怡靜、李昱諄連得6分，其中鄭怡靜多次展現拿手正手拍強攻，讓對手無力招架，順利連下2局。

第3局雖然被對手追回1局，但來到決勝第4局，台灣組合在5比4領先時，一口氣連得5分，取得6個賽末點，最後順利解決倪夏蓮和德努特，搶下阿曼挑戰賽女雙4強門票。

克服首輪緊張感，李昱諄今天表現相當穩定，加上有鄭怡靜當後盾，才能在8強擊敗對手順利晉級。

教練鄭佳奇說：「這場比賽怡靜很給力，2位選手表現都很不錯，面對60歲傳奇人物還是表現相當沉穩，所以沒有什麼壓力，就是去衝擊對手，雖然比分有點差距，但內容還是有點膠著，不過選手完全執行賽前我給的策略。」（編輯：方沛清）1120210

#鄭怡靜
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鄭怡靜
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