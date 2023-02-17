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WTT支線賽 黃怡樺桌球女雙封后

2023/2/17 23:50
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣女雙組合黃怡樺與黃愉偼今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫站女雙決賽，僅花不到27分鐘，以3比0橫掃法國組合吉斯內爾與洛伊蕾特，拿下冠軍。

世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫（Dusseldorf）站在德國舉行，黃怡樺與徒弟黃愉偼與在女單分頭出擊，黃怡樺首輪出局，而黃愉偼則止步32強。

雖然女單失利，師徒檔黃怡樺與黃愉偼這次在國際賽女雙賽事合作，則繳出佳績，首輪先以3比1擊退義大利組合皮科林（Giorgia Piccolin）與維瓦雷利（Debora Vivarelli），8強賽再以3比0橫掃中國組合齊菲與吳洋晨。

「雙黃配」4強賽以3比1力挫德國組合克雷（Sophia Klee）與希萊納（Franziska Schreiner），前進決賽，與法國組合吉斯內爾（Oceane Guisnel）與洛伊蕾特（Stephanie Loeuillette）爭冠。

「雙黃配」決賽前2局幾乎都是一路領先，各以11比8、11比9拿下，搶先聽牌。

「雙黃配」第3局陷入苦戰，儘管一度以5比8落後，但隨後拉出一波6比0攻勢關門，最終以11比8獲勝，奪得冠軍。（編輯：陳正健）1120217

#黃怡樺
#黃愉偼
#洛伊蕾特
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