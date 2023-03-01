更多編輯台推薦新聞：
研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險
國際

研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WTT
新聞專題
WTT1/108
首頁 / 運動

WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜單、雙打首輪過關

2023/3/1 17:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣桌球選手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽1日2戰，女雙首輪與李昱諄以直落三取勝，女單首輪則以3比1擊敗埃及選手尤斯拉，雙雙晉級。

世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽在印度舉行，台將由林昀儒、陳思羽、鄭怡靜領軍，其中鄭怡靜單打、女雙都有參賽。

鄭怡靜今年2月與李昱諄在WTT安曼挑戰賽女雙封后，兩人本週繼續合作，目前世界排名第13，今天首輪遭遇到地主印度組合席塔蕾（Diya Parag Chitale）與阿庫拉（Sreeja Akula）。

「鄭李配」以11比6搶下首局後，次局開局一口氣連得6分，11比4順利拿下，第3局延續氣勢，且未遭遇對手太多抵抗，以11比2懸殊比分勝出，8強門票到手。

鄭怡靜稍作休息後，在女單首輪上陣，出戰排名第60的埃及選手尤斯拉（Helmy Yousra），首局在9比10落後情況下沉穩應對，化解局點且連得3分逆轉，以12比10先下一城。

鄭怡靜次局以9比11讓出後，儘管第3局與對手3度戰成平手，鄭怡靜仍頂住壓力，以11比8搶下，第4局則以一波8比0攻勢奠定勝基，以11比3獲勝，挺進32強。

林昀儒、陳思羽單打首輪輪空，接下來將與鄭怡靜分頭出擊，爭取晉級門票，而鄭怡靜女單下一戰將面臨硬仗，對手為世界排名第6的日本選手早田希娜。（編輯：吳協昌）1120301

#鄭怡靜
#林昀儒
#陳思羽
鄭怡靜
WTT安曼挑戰賽 鄭怡靜李昱諄晉級女雙冠軍戰WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜帶頭衝女雙攜新秀晉4強
林昀儒
林昀儒時隔3年再加盟日本T聯賽 球隊：來自台灣的刺客 揮別疫情影響 林騰蛟盼選手國際賽獲最佳成績
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
WTT支線賽擊退單曉娜 黃怡樺闖進女單決賽