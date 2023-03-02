WTT果阿球星挑戰賽 陳思羽挺進16強

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣桌球一姐陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽女單次輪，以3比1擊退瑞典削球一姐柏格斯川，收下對戰3連勝，挺進16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽在印度舉行，在一哥林昀儒、鄭怡靜今天接連通過單打次輪考驗、挺進16強後，輪到陳思羽上陣。

陳思羽近期單打表現較不順手，今年杜哈挑戰賽、安曼挑戰賽都在首輪出局，目前世界排名第25名。

陳思羽女單首輪出戰排名第57名的瑞典削球一姐柏格斯川（Linda Bergstrom），過去2次交手，都由陳思羽帶走勝利，且未失1局。

陳思羽前2局以11比8、11比7拿下後，第3局陷入苦戰，柏格斯川多次主動進攻，迫使陳思羽失誤，陳思羽陷入1比4落後。柏格斯川隨後打得略顯急躁，讓陳思羽以10比7反超，可惜對手連續化解3個賽末點，陳思羽以11比13丟掉第3局。

陳思羽第4局拉出8比1強攻，儘管在10比4領先情況下，錯失1個賽末點，陳思羽這次把握機會，以11比5搶下勝利，對戰3連勝到手。

陳思羽晉級16強後，下一戰對手還未確定，將是張本美和、石川佳純「日本內戰」之間的勝方。（編輯：唐聲揚）1120302