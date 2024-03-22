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林昀儒榮膺日本桌球T聯賽MVP 抱回獎金百萬日圓

2024/3/22 16:07（3/22 16:15 更新）
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台灣桌球好手林昀儒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北22日電）世界排名重回第6名的台灣「桌球一哥」林昀儒，榮膺日本桌球T聯賽的例行賽男子最有價值球員（MVP），並抱回100萬日圓（約新台幣21萬元）獎金。

日本桌球T聯賽是屬於半職業賽事，從2018年開辦，採球隊俱樂部之間互相對抗的形式，今年賽季男子組共有6隊，而女子組也有6隊。其中，林昀儒所屬的木下東京隊（Kinoshita-Meister Tokyo），本季繳出15勝5負戰績，榮膺例行賽龍頭，並將於23日迎接男子組決賽。

林昀儒於2023年加入木下東京隊，當時還被球隊官網以「來自台灣的刺客」形容，而本季他的狀況絕佳，個人戰績16勝2負技壓群雄，同時勝率也是高居第1，最後得到例行賽男子MVP，「很榮幸得到這個獎項，相信到時候的決賽將是很大的挑戰，我也會全力以赴應戰。」

近期林昀儒表現亮眼，先前在世界桌球團體錦標賽扛起一哥重任，與老將莊智淵、19歲小將高承睿攜手摘下平隊史紀錄的銅牌，並取得巴黎奧運團體參賽門票，外加2席單打席位，上週又在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站，挺進男單4強，也讓世界排名重回第6。

接下來林昀儒預計啟程韓國，將出戰WTT冠軍賽的仁川站，並在4月與台灣女將陳思羽前往捷克參加巴黎奧運混雙資格賽，在男、女團皆取得奧運資格的情況下，力拚滿額席次。（編輯：陳政偉）1130322

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