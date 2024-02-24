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台灣男團桌球世團賽不敵法國 摘銅追平隊史

2024/2/24 18:28（2/24 18:51 更新）
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台灣桌球好手林昀儒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北24日電）在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，台灣男團今天僅靠林昀儒拿下1點，最後在4強賽以1比3點數不敵法國隊，以銅牌作收，僅追平隊史參賽最佳成績。

已取得巴黎奧運資格的台灣男子桌球隊，昨天在桌球世團賽8強，以3比0橫掃上屆亞軍德國隊，繼2014年後再度闖進4強，兩次皆在陣中的「桌球教父」莊智淵賽後簡短表示：「這是一場很驚奇的比賽和結果，我們大家都很開心。」

今天4強戰面對「李布隆兄弟」領軍的強敵法國隊，台灣隊首點推莊智淵打頭陣，迎戰世界排名第6名的小李布隆（Felix Lebrun），即便首局順利以11比5搶下，但接下來卻未能擋下對手猛烈攻勢，接連以11比13、8比11、6比11讓出，未能替台灣先馳得點。

第2點輪到世界排名第8名的林昀儒，對上世界排名第21名的大李布隆（Alexis Lebrun），他展現強心臟，首局化解對手1個局點後，以12比10拿下，第2局更從4比10上演大逆轉，連得8分再以12比10再下一城，並在第3局延續好手感，以11比5幫助台灣扳平戰局。

在第3點高承睿以0比3不敵世界排名第30名戈齊（Simon Gauzy）情況下，林昀儒再度於第4點上陣，與小李布隆正面交鋒，首局先以7比11棄守，第2局林昀儒雖化解4個局點，卻未能續演驚奇，以10比12讓出，也陷入0比2落後。

第3局林昀儒一度追到8比8平，可惜關鍵時刻連丟3分，以8比11落敗，未能幫台灣延長戰線，最後台灣男團以1比3不敵法國隊，確定以銅牌作收。（編輯：龍柏安）1130224

#巴黎奧運
#林昀儒
#莊智淵
#世界桌球團體錦標賽
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