鄭怡靜獨拿2點逆轉勝印度 台灣桌球女團獲巴黎奧運資格

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球團體錦標賽16強賽面對印度，不僅幫助台灣女團扳平落後局面，且獨攬2點，率隊以3比1勝出，晉級8強，還提前奪得巴黎奧運團體參賽資格。

2024世界桌球團體錦標賽在韓國釜山舉行，為巴黎奧運資格賽，男、女子組8強隊伍將能獲得奧運團體參賽席次，台灣女團這次預賽名列第4種子，以4連勝、分組龍頭之姿直闖16強賽。

台灣女團只要能過了印度這一關，巴黎奧運門票就能到手，而印度隊儘管世界排名第17，但實力卻不容輕忽，陣中穆克吉（Ayhika Mukherjee）、阿古拉（Sreeja Akula）曾在預賽分別爆冷扳倒世界排名前2的中國好手孫穎莎、王藝迪。

世界排名第41的陳思羽今天擔任開路先鋒，對手為排名第36巴特瑞（Manika Batra），陳思羽雖在前3局結束一度領先，可惜未能把握機會，最終以8比11、11比8、11比4、9比11、9比11敗下陣來。

擔綱第2點的鄭怡靜面對阿古拉，以6比0強勢開局，並以11比6先聲奪人，隨後連續2局都以11比9逆轉搶下，幫助台灣女團扳平戰局。

第3點李昱諄隨後與穆克吉鏖戰4局，以12比10、15比13、9比11、11比2贏得勝利。

台灣女團在取得2比1聽牌優勢後，鄭怡靜再度上陣，對上巴特瑞，儘管前2局打完雙方以12比10、5比11戰成平手，但鄭怡靜頂住壓力、連拿2局，11比9、11比5獲勝，下一戰將與香港隊交手。

台灣女團闖進8強後，不僅取得巴黎奧運團體參賽資格，還外加2個奧運單打席位，這也是繼射擊、游泳、田徑、拳擊、輕艇激流、射箭、跆拳道後，台灣代表團第8個取得巴黎奧運參賽資格的項目。

由林昀儒領軍的台灣男團稍後也將在16強賽登場，將出戰瑞典，期待能延續這股氣勢，一同前進巴黎奧運。（編輯：吳協昌）1130221