鄭怡靜重返世界前10 領軍桌球世團賽搶奧運門票

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（中央社記者黎建忠台北15日電）世界桌球團體錦標賽明天起在韓國釜山登場，據規定，只要搶進前8的國家就可取得巴黎奧運資格。其中女團的「台灣一姐」鄭怡靜相隔2年重返世界前10，將領軍從預賽脫穎而出。

世界桌球團體錦標賽分為男子團體和女子團體各別出賽，台灣男團預賽和日本、奈及利亞、捷克、馬達加斯加同組；女團預賽則和美國、泰國、智利、阿爾及利亞同組。

依照賽制規定，男、女團預賽都分為8組，打完循環賽事後，分組第1直接晉級16強，分組的第2、3名將多打一個循環賽取出剩餘的8個席次，16強後就進行單淘汰賽事。

「台灣一姐」鄭怡靜在最新公布的桌球女單世界排名再度重返前10名，這也是她相隔2年後再度回到世界前10，就連世界桌球職業大聯盟（WTT）官網首頁都特地撰文介紹，今年世桌團體賽，她將領軍陳思羽、李昱諄、鄭先知、王意如力拚奧運資格。

鄭怡靜在接受中央社訪問時說，近來的訓練狀況還不錯，能再度重返世界前10名，「對我來說也是很大的鼓勵，至少證明自己從來沒有放棄過，這次的亞團賽我也將盡最大的努力打出最好的表現。」

教練鄭佳奇指出，預賽先步步為營，把該贏的比賽都拿下來，再去想晉級以及奧運資格的事，「今天賽前練習狀況都還不錯，就看臨場反應能不能發揮出最好的水準。」

台灣女團過去在2000年由中國歸化名將陳靜領軍闖進決賽，最終不敵中國銀恨，是隊史最佳成績，而2016年、2022年都獲得銅牌。

台灣男團有林昀儒、莊智淵、馮翊新、高承睿、黃彥誠等5人出馬，只不過預賽和日本同組，想要搶下預賽第1有不小的挑戰。（編輯：李亨山）1130215