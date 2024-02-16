鄭怡靜桌球世團賽負傷獨拿2點 台灣隊首戰贏泰國

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣桌球一姐鄭怡靜昨天剛度過32歲生日，今天在世界桌球團體錦標賽獨拿2點，儘管一度因左手敲到桌子造成抽筋，最終仍率領台灣女團以3比1擊敗泰國，收下分組賽首戰勝利。

世界桌球團體錦標賽在韓國釜山舉行，打進8強隊伍就能取得巴黎奧運團體參賽資格。比賽分為男、女子組，各有40隊分成8組先進行單循環賽，台灣男、女團分別由林昀儒、鄭怡靜領軍。

台灣女團名列第4種子，這次與美國、泰國、智利、阿爾及利亞同組，台灣隊首戰與泰國交手，打頭陣的陳思羽與泰國選手帕拉南（Orawan Paranang）激戰5局，陳思羽以11比8、9比11、7比11、11比9、11比9驚險勝出。

相隔2年重返世界前10名鄭怡靜接力上陣，以11比6、11比6、11比5橫掃素塔西尼．薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），幫助台灣隊搶先聽牌。

台灣隊第3點派出李昱諄，儘管面對津尼帕．薩維塔布特（Jinnipa Sawettabut），在落後2局情況下扳平，可惜決勝局未能拿下，以4比11、6比11、11比6、11比5、8比11落敗。

鄭怡靜隨後再度登場，前2局與帕拉南戰成平手，第3局打到8比1領先時，鄭怡靜在正手回擊出界後突然不停甩手、表情痛苦，撐到10比2領先時才叫傷停，所幸在暫停過後仍以11比3拿下。

鄭怡靜在以7比11丟掉第4局後，關鍵決勝局繼續強忍著不適，以11比4獲勝。

台灣隊總教練吳文嘉接受中央社訪問時表示，鄭怡靜第3局因手敲到桌子，造成左手抽筋，還要觀察賽後治療情況。

教練鄭佳奇賽後透露，「怡靜現在有好一點，但還在抽筋。」

台灣女團在搶下首場勝利後，明天將對戰阿爾及利亞，而台灣男團也將迎接首戰，對手是奈及利亞。

世團賽採5點3勝制，先拿下3點隊伍為贏家，取分組前3晉級淘汰賽，而分組龍頭則是淘汰賽首輪免戰，直接前進16強。（編輯：戴光育）1130216