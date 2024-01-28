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WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落3爭本季首冠

2024/1/28 18:06（1/28 20:37 更新）
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圖為台灣桌球選手鄭怡靜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北28日電）在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣桌球女單一姐鄭怡靜今天在4強戰面對36歲摩納哥名將楊曉欣，以11比6、11比5、11比4獲勝，取得女單冠軍戰門票。

去年在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，鄭怡靜在女單4強逆轉擊敗日本好手平野美宇，勇闖冠軍戰，可惜最後不敵中國好手王藝迪，以亞軍作收，與李昱諄搭檔的女雙，同樣拿下亞軍。

世界排名第18的鄭怡靜，今年再戰WTT果阿球星挑戰賽，先在女單16強戰擊敗來自韓國的梁夏銀，昨役8強戰又擊敗世界排名第66的地主好手阿古拉（Sreeja Akula），順利搶下女單4強門票。

過去並未對戰過世界排名第13的摩納哥名將楊曉欣，但鄭怡靜此役交手卻打得相當順手，並未面臨太多挑戰，首局開賽即取得8比2領先，雖然被對手連得3分，不過她仍以11比6先馳得點。

第2局鄭怡靜近乎複製首局戰況，一開始就打出7比1攻勢，並乘勝追擊以11比5取得「聽牌」。完全進入節奏的鄭怡靜，第3局持續壓制對手，最後靠著楊曉欣的發球失誤，再以11比4拿下勝利。

連續2年皆打進女單冠軍戰，鄭怡靜稍後將對戰世界排名第24的德國選手米特蘭（Nina Mittelham），有望爭奪本季首座冠軍。（編輯：張雅淨）1130128

#WTT
#鄭怡靜
#桌球
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