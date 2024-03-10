WTT新加坡大滿貫賽闖頭關 林昀儒晉級男單32強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北10日電）台灣桌球一哥林昀儒今天出戰WTT新加坡大滿貫賽，以11比7、9比11、15比13、11比2擊敗哈薩克好手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），挺進男單32強。

世界排名第8的林昀儒，上個月與莊智淵、高承睿等人征戰世界桌球團體錦標賽，聯手幫助台灣桌球男團勇奪銅牌，不僅追平隊史參賽最佳成績，更提前獲得巴黎奧運團體參賽資格，外加2席單打席位。

經過2週調整後，林昀儒今天征戰總獎金高達150萬美元（約新台幣4580萬元）的世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，在男單64強率先迎戰世界排名第40的哈薩克好手葛拉西曼科。

首局一開始取得3比0領先，林昀儒雖然一度被追到僅剩1分差，但仍穩住陣腳，以11比7先馳得點。然而第2局林昀儒面臨對手的強力挑戰，即便克服3分落後追到9比9平手，可惜以9比11讓出，遭到扳平戰局。

第3局雙方戰況陷入膠著，被對手率先逼出2個局點後，林昀儒開始上演反攻，不僅全數化解，反倒還取得局點，靠著幸運擦邊球，加上對手回擊出界，以15比13有驚無險搶下關鍵1局。

挾著聽牌優勢，林昀儒在第4局火力全開，開局即以8比1遙遙領先，打得對手毫無招架之力，最後以11比2輕鬆拿下比賽勝利，並順利晉級男單32強，下一戰將對上世界排名第61的西班牙好手羅貝斯（Alvaro Robles）。

另外，挺過資格賽考驗的台灣21歲小將馮翊新，今天面對世界排名第115的克羅埃西亞好手澤利科（Filip Zeljko），以11比8、13比11、11比9獲勝，同樣勇闖男單32強。（編輯：張雅淨）1130310