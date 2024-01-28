鄭怡靜直落4擊敗德國選手 奪WTT果阿球星挑戰賽女單冠軍[影]

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（中央社記者陳容琛台北28日電）連續2年挺進WTT果阿球星挑戰賽的女單冠軍戰，台灣桌球女單一姐鄭怡靜今天以11比8、11比8、17比15、11比6擊敗德國選手米特蘭，勇奪女單冠軍。

過往曾勇奪中國（蘇州）公開賽、科威特公開賽的21歲組女單冠軍，但鄭怡靜在不分齡國際賽事的女單尚未封后。如今以直落4擊敗世界排名第24的德國選手米特蘭（Nina Mittelham），鄭怡靜終於抱走具有意義的女單冠軍，賽後她也開心握拳替自己慶祝。（編輯：張雅淨）1130128