更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

WTT安曼桌球挑戰賽 鄭怡靜李昱諄女雙逆轉法國組合摘金

2023/2/12 21:26（2/12 21:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
WTT安曼桌球挑戰賽，台灣好手鄭怡靜（右）攜手新秀李昱諄，12日以7比11、11比6、9比11、12比10、11比3逆轉摘金。（圖取自twitter.com/WTTGlobal）
WTT安曼桌球挑戰賽，台灣好手鄭怡靜（右）攜手新秀李昱諄，12日以7比11、11比6、9比11、12比10、11比3逆轉摘金。（圖取自twitter.com/WTTGlobal）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）WTT安曼桌球挑戰賽，台灣好手鄭怡靜攜手新秀李昱諄今天在女雙決賽遭遇法國組合帕瓦德與魯茲，幸好鄭怡靜和李昱諄化解2個賽末點後，以7比11、11比6、9比11、12比10、11比3逆轉摘金。

女單世界排名第31名的鄭怡靜，從去年底和新秀李昱諄搭檔女雙出擊，今天冠軍戰摘金，是鄭怡靜自從去年3月24日和林昀儒搭檔拿下杜哈挑戰賽混雙金牌後，相隔將近1年才又拿下國際賽冠軍。

儘管有老大姐鄭怡靜壓陣，但李昱諄前3局仍發生不少失誤，加上法國組合，18歲的帕瓦德（Prithika Pavade）與和20歲的魯茲（Camille Lutz）沒有壓力一路搏殺，創造不少得分機會，前3局台灣組合就以1比2落後。

第4局法國組合一度以9比5領先，但台灣組合連拿3分追近，此時法國隊喊出暫停後又拿下1分，以10比8取得2個賽末點，但鄭怡靜、李昱諄沒有放棄，連得4分上演大逆轉，尤其鄭怡靜多次中前台的正手拍殺球，讓對手防不勝防，順利拿下關鍵第4局。

已經打出氣勢的鄭怡靜和李昱諄，在決勝第5局開賽就拉出9比1的攻勢，早早讓比賽劃下句點，雖然對手努力追分，但台灣組合順利收下第5局和比賽勝利。

為了東京奧運，鄭怡靜自從2019年就開始專心和林昀儒搭配混雙，她前一次拿下國際賽女雙冠軍，是2016年的瑞典桌球公開賽。

經歷去年下半年的低潮，鄭怡靜開心的說：「我現在慢慢走出來了，覺得自己一切都往對的方向前進，這座冠軍我拿得很踏實也很開心。」（編輯：李亨山）1120212

#鄭怡靜
#李昱諄
#WTT
延伸閱讀
WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠馮翊新劉馨尹資格賽逆轉勝 奪桌球世錦賽門票馮翊新、陳建安傳捷報 台灣添2席桌球世錦賽資格莊智淵擊敗宇田幸矢 相隔9年生涯第2度亞洲盃摘銅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族