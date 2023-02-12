WTT安曼桌球挑戰賽 鄭怡靜李昱諄女雙逆轉法國組合摘金

（中央社記者黎建忠台北12日電）WTT安曼桌球挑戰賽，台灣好手鄭怡靜攜手新秀李昱諄今天在女雙決賽遭遇法國組合帕瓦德與魯茲，幸好鄭怡靜和李昱諄化解2個賽末點後，以7比11、11比6、9比11、12比10、11比3逆轉摘金。



女單世界排名第31名的鄭怡靜，從去年底和新秀李昱諄搭檔女雙出擊，今天冠軍戰摘金，是鄭怡靜自從去年3月24日和林昀儒搭檔拿下杜哈挑戰賽混雙金牌後，相隔將近1年才又拿下國際賽冠軍。



儘管有老大姐鄭怡靜壓陣，但李昱諄前3局仍發生不少失誤，加上法國組合，18歲的帕瓦德（Prithika Pavade）與和20歲的魯茲（Camille Lutz）沒有壓力一路搏殺，創造不少得分機會，前3局台灣組合就以1比2落後。



第4局法國組合一度以9比5領先，但台灣組合連拿3分追近，此時法國隊喊出暫停後又拿下1分，以10比8取得2個賽末點，但鄭怡靜、李昱諄沒有放棄，連得4分上演大逆轉，尤其鄭怡靜多次中前台的正手拍殺球，讓對手防不勝防，順利拿下關鍵第4局。



已經打出氣勢的鄭怡靜和李昱諄，在決勝第5局開賽就拉出9比1的攻勢，早早讓比賽劃下句點，雖然對手努力追分，但台灣組合順利收下第5局和比賽勝利。



為了東京奧運，鄭怡靜自從2019年就開始專心和林昀儒搭配混雙，她前一次拿下國際賽女雙冠軍，是2016年的瑞典桌球公開賽。



經歷去年下半年的低潮，鄭怡靜開心的說：「我現在慢慢走出來了，覺得自己一切都往對的方向前進，這座冠軍我拿得很踏實也很開心。」（編輯：李亨山）1120212