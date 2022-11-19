莊智淵擊敗宇田幸矢 相隔9年生涯第2度亞洲盃摘銅

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（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在亞洲盃桌球賽銅牌戰火力全開，以4比2擊敗日本好手宇田幸矢，繼2013年後再次於亞洲盃摘銅，也是他生涯的第2次。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行最後一天賽事，僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣共4人參戰，其中一哥林昀儒與鄭怡靜雙雙在首輪落馬，女單一姐陳思羽則在8強出局，僅老將莊智淵隻身闖進4強。

莊智淵稍早在4強賽，以1比4不敵世界排名第4的日本名將張本智和，受阻決賽門外，銅牌戰則面對同樣來自日本的宇田幸矢，這回莊智淵沒有漏氣，如願擊敗對手，拿下勝利後，莊智淵霸氣用左手指比向天空，慶祝這值得驕傲的一刻。

過去莊智淵和世界排名26的宇田幸矢僅交手一次，是在2020卡達公開賽，當時兩人打滿7局，莊智淵最終以4比3擊敗對手。

今天兩人再次交鋒，首局莊智淵先以6比11失守，次局雙方在局末鏖戰成9比9平，此時對手發球失誤免費奉送1分，也讓莊智淵取得局點，他也沒浪費這個機會，以11比9拿下扳平。

不料回頭對手再以11比9拿下超前，莊智淵沒有亂了陣腳，反以12比10、11比7連趕兩局，也以3比2後來居上。

決勝第6局莊智淵氣勢如虹，開局就拉出8比1攻勢，眼看勝券在握，不料此時對手吹起反撲號角，靠著一波6比1攻勢縮小差距，所幸莊智淵臨危不亂，最終仍以11比9氣走對手，也拿下最後勝利。（編輯：陳政偉）1111119