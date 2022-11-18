莊智淵拍落伊朗一哥 亞洲盃桌球賽晉級4強

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在亞洲盃桌球賽男單8強，以4比2擊敗左手持拍的伊朗一哥阿拉米揚，除拿下對戰6連勝，也闖進4強。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行第2天賽事，這次比賽僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣有4人，其中一哥林昀儒與鄭怡靜雙雙在首輪落馬，僅陳思羽和世界排名16的莊智淵順利闖過頭關。

稍早陳思羽在8強與印度好手巴特拉（Manika Batra）鏖戰7局後惜敗，接力登場的老將莊智淵則沒有漏氣，順利擊敗世界排名84的伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamiyan），搶下4強入場券。

值得一提的是，亞洲盃4強若不幸落敗，還得進行銅牌戰，莊智淵曾在2013年亞洲盃拿下銅牌、追平2006年蔣澎龍鍍銅的隊史最佳成績，今年他再次揮軍4強，將可再次挑戰隊史紀錄。

莊智淵過去和阿拉米揚5度交鋒，從未吞敗，雙方今年才在WTT薩格勒布（Zagreb）挑戰賽16強交鋒，當時兩人戰滿5局，莊智淵在最後穩住陣腳，以3比2脫困晉級。

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今天兩人再次交鋒，前兩局莊智淵分別以11比7、7比11和對手打平，所幸莊智淵很快站穩腳步，接連以11比7、11比7連搶2局，也取得3比1聽牌。不料第5局莊智淵陷入亂流，以6比11失守。

接下來莊智淵又在6比4領先時連丟4分，陷入落後。所幸莊智淵這回頂住對手反撲，回敬一波4比0攻勢再次超前，並握有2個賽末點，對手雖成功化解一次危機，不過莊智淵最終仍以11比9有驚無險拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1111118