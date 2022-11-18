更多編輯台推薦新聞：
影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候
產經

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

莊智淵拍落伊朗一哥 亞洲盃桌球賽晉級4強

2022/11/18 19:58（11/18 20:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣「桌球教父」莊智淵18日在亞洲盃桌球賽男單闖進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
台灣「桌球教父」莊智淵18日在亞洲盃桌球賽男單闖進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在亞洲盃桌球賽男單8強，以4比2擊敗左手持拍的伊朗一哥阿拉米揚，除拿下對戰6連勝，也闖進4強。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行第2天賽事，這次比賽僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣有4人，其中一哥林昀儒與鄭怡靜雙雙在首輪落馬，僅陳思羽和世界排名16的莊智淵順利闖過頭關。

稍早陳思羽在8強與印度好手巴特拉（Manika Batra）鏖戰7局後惜敗，接力登場的老將莊智淵則沒有漏氣，順利擊敗世界排名84的伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamiyan），搶下4強入場券。

值得一提的是，亞洲盃4強若不幸落敗，還得進行銅牌戰，莊智淵曾在2013年亞洲盃拿下銅牌、追平2006年蔣澎龍鍍銅的隊史最佳成績，今年他再次揮軍4強，將可再次挑戰隊史紀錄。

莊智淵過去和阿拉米揚5度交鋒，從未吞敗，雙方今年才在WTT薩格勒布（Zagreb）挑戰賽16強交鋒，當時兩人戰滿5局，莊智淵在最後穩住陣腳，以3比2脫困晉級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天兩人再次交鋒，前兩局莊智淵分別以11比7、7比11和對手打平，所幸莊智淵很快站穩腳步，接連以11比7、11比7連搶2局，也取得3比1聽牌。不料第5局莊智淵陷入亂流，以6比11失守。

接下來莊智淵又在6比4領先時連丟4分，陷入落後。所幸莊智淵這回頂住對手反撲，回敬一波4比0攻勢再次超前，並握有2個賽末點，對手雖成功化解一次危機，不過莊智淵最終仍以11比9有驚無險拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1111118

延伸閱讀
莊智淵鬆口隨時可能退休先戰到亞運 目標重返世界前10名莊智淵遭梁儼寧逆轉 WTT馬斯喀特挑戰賽4強落馬莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
莊智淵
莊智淵連趕4局逆轉 晉級桌球亞洲盃8強莊智淵不敵奧恰洛夫 WTT總決賽首輪出局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族