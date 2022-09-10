莊智淵遭梁儼寧逆轉 WTT馬斯喀特挑戰賽4強落馬

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT馬斯喀特挑戰賽男單4強，在先拿2局優勢下連丟4局，反以2比4不敵21歲的中國小將梁儼寧，受阻決賽門外。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽在西亞阿曼首都馬斯喀特登場，這也是WTT今年繼4月初後，本季第2度於馬斯喀特舉行，台灣包括女單一姐陳思羽與莊智淵雙雙晉級4強，可惜兩人闖關先後失利，無緣壓軸冠軍賽。

41歲的莊智淵這次在WTT馬斯喀特挑戰賽表現神勇，前兩輪都和對手打滿5局才脫困，8強賽他則以3比1輕取法國小將李布隆（Alexis Lebrun），本季第5度打進4強。

莊智淵的4強對手是世界排名521的中國小將梁儼寧，對手年輕打法敢拚搏，即便比賽處於被動，依舊勇於採取強力搏殺硬拚，也給莊智淵帶來很大威脅。

開局迅速完成暖機的莊智淵，前兩局先以11比5、11比8拿下，有個好的開始，可惜接下來對手回穩，莊智淵連續以9比11、11比13失守，雙方戰成2比2平。

關鍵第5局，莊智淵在局末一度保有8比6領先，無奈回頭連丟3分讓對手超前，莊智淵雖然再將比分追成9比9平，決勝時刻對方連拿2分驚險拿下取得「聽牌」。

莊智淵第6局和對手展開纏鬥，局末他靠著對手發球失誤，化解一次賽末點、追成10比10，無奈關鍵時刻對手連拿2分，最終莊智淵以10比12惜敗。（編輯：張芷瑄）1110910