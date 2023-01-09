馮翊新劉馨尹資格賽逆轉勝 奪桌球世錦賽門票

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣混雙組合馮翊新與劉馨尹今天在世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，以4比3逆轉擊退新加坡組合周哲宇與周靖禕，奪得世錦賽門票，兩人明天將分頭在單打賽事上陣，爭取更多席次。

2023世界桌球錦標賽亞洲區資格賽在卡達首都杜哈舉行，台灣桌球代表隊由陳思羽、鄭怡靜領軍，而台灣桌球一哥林昀儒此役未參賽，選擇代表新烏爾姆俱樂部征戰德國桌球聯賽，並奪得隊史首冠。

桌球世錦賽亞洲區資格賽採7局4勝制，單打分為16組，每組3至4人，雙打分成8組，每組2至3對組合，組內採單敗淘汰賽，分組第一直接取得世錦賽門票，分組第2選手則進行排名賽，後續若還有世錦賽名額，將依據排名賽順位分配。

馮翊新與劉馨尹混雙小組賽首輪輪空，次輪只要勝出，就能取得世錦賽資格，今天出戰新加坡組合周哲宇與周靖禕，在以8比11丟掉首局後，次局以13比11扳平，但隨後兩局以7比11、10比12丟失，讓對手搶先聽牌。

所幸「馮劉配」及時穩住陣腳，以11比4、11比6、11比6連趕3局，逆轉搶下勝利。

鄭怡靜和李昱諄晚間也將在女雙賽事出擊，爭取另一張世錦賽門票。

單打部分，馮翊新、陳建安、廖振珽男單首戰都告捷，李昱諄、劉馨尹同樣也拿下女單首戰勝利，與單打首輪輪空的陳思羽、鄭怡靜都將在明天亮相，輪番上陣爭取世錦賽席次。

陳思羽表示，去年12月都在積極處理身上的傷病，除了期許今年身體能更加健康、參與每一場比賽，也希望每場比賽都能發揮出最好的能力，且賽後都能有收穫和成長。（編輯：張雅淨）1120109