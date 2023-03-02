鄭怡靜助球隊打進季後賽 獲選日本T聯賽MVP台灣第一人

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台灣好手鄭怡靜今年在日本桌球T聯賽，幫助所屬「名古屋頂級女子桌球隊」以例行賽第2首度打進季後賽，鄭怡靜獲選為聯賽下半季MVP，為台灣第一人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黎建忠台北2日電）桌球女單世界排名第31的台灣好手鄭怡靜，今年在日本桌球T聯賽，幫助所屬「名古屋頂級女子桌球隊」以例行賽第2首度打進季後賽，鄭怡靜獲選為聯賽下半季MVP，台灣第一人。

日本桌球T聯賽是屬於半職業賽事，從2018年開辦，採球隊俱樂部之間互相對抗的形式，今年賽季男子組有4隊、女子組有5隊，每個賽季都會選出上、下半季的MVP（最有價值球員）。

鄭怡靜從首屆賽事就和名古屋頂級女子桌球隊簽約，成為球隊的一員，第1年僅打了幾場比賽後，就因為從2019年開始和林昀儒搭配混雙要搶奧運積分，而暫時沒有到日本參加T聯賽。

接著2020到2021年、2021到2022年2個賽季，都因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情也沒能到日本代表球隊出賽，直到2022到2023年賽季才恢復正常。

根據T聯盟官網統計，鄭怡靜在今年賽季的下半季（2022年12月至2023年2月舉行的54場比賽），一共拿下11場單打勝利，更是幫助球隊以例行賽第2、首度挺進季後賽的最大功臣。

人正在印度參加WTT果阿球星挑戰賽的鄭怡靜接受中央社電訪時開心笑說：「拿到這個獎項當然很開心，表示我對球隊是有幫助的，也很感謝球隊過去5年來對我的支持和鼓勵，日本是桌球水準很高的國家，能在這裡的聯賽磨練，也讓我學到很多。」（編輯：李亨山）1120302