WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄女雙晉4強

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在印度果阿舉行的WTT球星挑戰賽，今天的女雙8強，台灣組合鄭怡靜、李昱諄，以8比11、15比13、11比9、11比7逆轉擊敗地主組合巴特拉、坎馬斯，順利闖進最終4強。

WTT（世界桌球大聯盟）果阿球星挑戰賽，台灣名將鄭怡靜，是唯一兼打女單、女雙的球員。今天她同樣要一日兩戰，先出賽的女雙，對上地主組合巴特拉（Manika Batra）、坎馬斯（Archana Girish Kamath），晚間她在女單32強要對上日本好手、世界第6的早田希娜。

女雙首局台灣組合還沒有進入狀況，一路被對手壓著打。第2局「學姐」鄭怡靜帶頭反撲，從3比6落後時追到6比6平手，接著雙方經歷7度平手、形成13比13後，台灣組合才連得2分收下第2局。

第3局鄭怡靜的攻勢相當凌厲，多次的正手拍殺球都有效得分，李昱諄也偶有佳作，台灣組合在8比9落後時又連得3分，再搶下第3局。

來到關鍵的第4局，已經打出氣勢的鄭怡靜和李昱諄，開賽就連得5分，最多以7比1領先對手，最終穩穩的收下勝利。

鄭怡靜和李昱諄在2022年3月就首度搭檔，但一直到去年下半年才固定合作。2月12日2人攜手首度拿下WTT安曼挑戰賽女雙冠軍，本週又如願闖進4強，鄭怡靜和李昱諄近況正好，很有機會再度問鼎后冠。（編輯：李亨山）1120302