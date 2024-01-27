WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜挺進女單4強

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（中央社記者陳容琛台北27日電）在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣女單一姐鄭怡靜今天在8強戰面對地主好手阿古拉（Sreeja Akula），以11比5、7比11、11比6、11比4獲勝，挺進女單4強。

去年在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，鄭怡靜在女單4強逆轉擊敗日本好手平野美宇，勇闖冠軍戰，可惜最後不敵中國好手王藝迪，以亞軍作收，與李昱諄搭擋的女雙，同樣拿下亞軍。

世界排名第18名的鄭怡靜，今年再戰WTT果阿球星挑戰賽，先在女單16強戰擊敗來自韓國的梁夏銀，8強戰則面對世界排名第66名的25歲地主好手阿古拉，雙方過去沒有對戰紀錄。

如今兩人首度對戰，首局開賽鄭怡靜就取得3比0領先，雖然一度被對手追成4比4平手，但她隨即拉出一波7比1攻勢，並以11比5先馳得點。然而，第2局鄭怡靜未能乘勝追擊，在被對手壓制的情況下，以7比11讓出。

經過短暫的調整後，鄭怡靜在第3局找回節奏，雖然兩人一度戰成5比5平手，但鄭怡靜立刻回敬5比0攻勢，而且以11比6率先搶下聽牌優勢。

第4局鄭怡靜一開始即以4比0領先，尤其正手拍頻頻搶攻，打得對手毫無招架之力，不斷擴大領先，即便被化解1個賽末點，但最後靠著阿古拉回擊出界，鄭怡靜順利以11比4取勝，搶下女單4強門票。（編輯：張銘坤）1130127