林昀儒力扛2點擊敗瑞典 台灣桌球男團獲巴黎奧運門票

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣男團今天世界桌球團體錦標賽單日2戰，晚間16強賽對戰瑞典，靠著林昀儒獨攬2點，加上高承睿搶下關鍵1點，最終以3比2逆轉，台灣男、女團確定攜手前進巴黎奧運。

台灣一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵率領台灣男團出征在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，預賽4戰僅敗給日本，以分組第2前進24強賽，而淘汰賽籤運不錯，中國、日本都在籤表上半部，而台灣男團則是下半部籤表，決賽才有機會與中國或日本碰頭。

台灣稍早在24強賽擊敗塞爾維亞後，晚間與瑞典關鍵16強賽戰役，42歲老將莊智淵休兵，改由林昀儒、高承睿搭配馮翊新出賽，並由高承睿打頭陣。

19歲小將高承睿面對世界排名第16的瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），雙方唯一1次交手就是在今年世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，當時高承睿以1比3輸球，可惜今天依舊未能突圍，6比11、11比5、7比11、7比11輸球。

世界排名第8的林昀儒擔綱第2點，以11比8、11比5、11比8橫掃排名第20的法爾克（Mattias Falck），拿下對戰4連勝，扳回一城。

台灣隊第3點派出馮翊新，與瑞典選手卡爾伯格（Anton Kallberg）激戰5局，馮翊新前3局打完一度領先，可惜連丟2局，最終以9比11、11比7、11比8、5比11、7比11落敗。

台灣隊面臨背水一戰，第4點由林昀儒把關，儘管賽前對戰摩賈德4連勝，但林昀儒今天打起來卻不輕鬆，首局後來居上、以11比9搶下，次局則是連續化解對手2個局點，以13比11再下1局，第3局再以11比7勝出，將戰線延長至第5點。

關鍵第5點高承睿對戰法爾克，未遭遇對手太多抵抗，以11比1、11比2、11比9迎接勝利，台灣男團下一戰將碰上德國。

台灣男、女團分頭搶下8強門票後，意味著提前獲得巴黎奧運團體參賽資格，外加2席單打席位，只差混雙就能取得滿額參賽席次。（編輯：吳協昌）1130221