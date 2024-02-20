台灣男團橫掃馬達加斯加 桌球世團賽分組第2晉級

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（中央社記者陳容琛台北20日電）在韓國釜山登場的世界桌球團體錦標賽，台灣男團今天在預賽最後1戰對決馬達加斯加，輕鬆以3比0點數橫掃對手，以分組第2晉級24強。

昨役靠著對手棄賽，台灣男團以3比2點數獲勝，提前確定晉級24強，今天迎戰實力有段差距的馬達加斯加，因此讓世界排名第8的「一哥」林昀儒、42歲的「桌球教父」莊智淵休兵，而馮翊新、黃彥誠則迎來本屆團體世錦賽首度亮相。

此役台灣男團5點依序為高承睿對上拉札費納里諾（Antoine Razafinarivo）、黃彥誠對上拉科托里馬納納（Fabio Rakotoarimanana）、馮翊新對上納提佛（Jonathan Nativel）、高承睿對上拉科托里馬納納、黃彥誠對上拉札費納里諾。

首點出戰世界排名113的拉札費納里諾，世界排名第31的高承睿並未面臨太多挑戰，在一面倒控制比賽情況下，輕鬆以11比7、11比3、11比5為台灣男團先馳得點。

第2點由世界排名第118的黃彥誠面對世界排名164名的拉科托里馬納納，在首局以11比4搶下後，黃彥誠卻在第2局一度陷入落後，所幸即時調整狀況，以連得6分收下該局勝利，第3局再以11比8幫助台灣男團取得聽牌。

來到關鍵的第3點，台灣男團推派世界排名97名的21歲小將馮翊新，挑戰世界排名235名的36歲老將納提佛，沒有受到對手奇特站姿的影響，馮翊新以11比3、11比4搶下，即便第3局因為自己失誤，而錯失2個賽末點機會，仍以11比8守住台灣男團勝利。

結束分組預賽後，台灣男團以3勝1負、分組第2晉級24強，依規定分組的第2、3名還要再多打一輪，決定最後8個16強席次；台灣女團則在預賽4戰全勝，以分組第1之姿直接取得16強門票。（編輯：張雅淨）1130220