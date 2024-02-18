體操世界盃開羅站 唐嘉鴻單槓摘金獲30分奧運積分

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（中央社記者黎建忠台北18日電）台灣男子體操好手、「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在體操世界盃開羅站暨巴黎奧運資格賽的男子單槓決賽，以總分14.500分順利摘金，如願進帳30分的奧運積分。

唐嘉鴻在昨天的資格賽以難度5.600、執行分8.433、總分14.003分排在第6名晉級決賽；不過他在決賽中直接把難度提升到所有選手中最高的6.400分，加上執行分8.100分、總分14.500分技壓各路好手，順利摘下金牌。

27歲的唐嘉鴻在2018年拿下雅加達亞運單槓金牌，由於他做動作時力道之大、加上擺盪後的高度極高，讓唐嘉鴻獲得的「亞洲貓王」的美名，只可惜去年2月不幸遭逢左腳阿基里斯腱斷裂的傷勢，讓他無緣杭州亞運、世錦賽等重要賽事。

不過唐嘉鴻休息復健7個月就奇蹟般復出，去年9月就拿下巴黎世界盃挑戰賽金牌，讓他對於今年的世界盃暨巴黎奧運資格賽充滿信心。

教練翁士航在接受中央社訪問時透露，距離嘉鴻阿基里斯腱受傷剛好滿1年，這一套6.4的難度動作，是第1次在大賽中使用，「雖然動作還是能再加強，但不論高度、力道都做得很足夠，也獲得裁判的青睞，就連現場觀眾都驚呼聲連連，第1站就拿下來，相信對嘉鴻來說信心幫助非常大。」

翁士航說：「賽前我就告訴嘉鴻，如果想要證明自己是單槓界的空中霸主，就要把動作和實力做出來，否則就不要浪費國家的錢出來比賽。」

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翁士航表示，這面金牌確實得來不易，尤其剛到賽場的時候，在適應過程中出現蠻多問題，「幸好後來都一一克服，資格賽我們看到主要對手發生失誤，所以才把難度降低先求晉級決賽再說，這個策略看來相當成功。」

根據巴黎奧運體操的單項參賽規定，選手必須參加2-3月的世界盃埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站，以及4月的卡達杜哈站。選手將從這4站資格賽中擇優3站的積分加總後，取得總積分前2名的將取得奧運資格。（編輯：陳正健）1130218