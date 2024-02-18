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體操世界盃開羅站 賴品儒平衡木第5獲16分奧運積分

2024/2/18 22:22（2/18 22:31 更新）
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台灣女子體操好手賴品儒（左）18日在體操世界盃埃及開羅站平衡木決賽獲得第5名，進帳16分的巴黎奧運資格積分，教練鄭焜杰（右）雖然開心，仍強調要繼續努力。（鄭焜杰提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月18日
台灣女子體操好手賴品儒（左）18日在體操世界盃埃及開羅站平衡木決賽獲得第5名，進帳16分的巴黎奧運資格積分，教練鄭焜杰（右）雖然開心，仍強調要繼續努力。（鄭焜杰提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月18日
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（中央社記者黎建忠台北18日電）在埃及開羅舉行的體操世界盃暨巴黎奧運體操單項資格賽，台灣女子好手賴品儒在平衡木決賽中以12.600分獲得第5名，順利取得16分的奧運資格積分，有好的開始。

由於台灣男、女體操都沒能取得團體資格，因此各家好手只能力拚單項的巴黎奧運參賽機會。

根據巴黎奧運體操的單項參賽規定，選手必須參加3月的世界盃埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站，以及4月的卡達杜哈站。選手將從這4站資格賽中擇優3站的積分加總後，取得總積分前2名的選手將獲得奧運資格。

台灣女子體操好手賴品儒，昨天先在埃及開羅站平衡木資格賽，以難度5.300、執行分7.500、總分12.800分排在第7，順利擠進僅8人參賽的決賽。

今天的決賽，賴品儒以難度分5.100、執行分7.500、總分12.600分獲得第5名，可惜沒能站上頒獎台，但還是獲得了16分的奧運資格積分，也算是替這3站資格賽開出紅盤。

教練鄭焜杰接受中央社記者訪問時說道，其實今天發揮的比預賽還好，「而且預賽有個大抬腿的失誤扣分，但今天卻做得近乎完美幾乎沒動，落地也直接定住，卻還是遭到裁判扣分讓我有點不解，不過這也給我們繼續努力的空間」。（編輯：方沛清）1130218

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