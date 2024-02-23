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莊智淵林昀儒高承睿攜手橫掃德國隊 台灣男團晉桌球世團賽4強[影]

2024/2/23 19:37（2/23 20:43 更新）
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台灣桌球男團23日在世團賽靠莊智淵（右）、林昀儒（左）與高承睿以3比0擊敗勁敵德國，闖進4強。（中央社檔案照片）
台灣桌球男團23日在世團賽靠莊智淵（右）、林昀儒（左）與高承睿以3比0擊敗勁敵德國，闖進4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣男團今天在桌球世團賽8強，靠著老將莊智淵打頭陣、林昀儒搶下聽牌優勢，最後由19歲小將高承睿強勢收尾，以3比0擊敗勁敵德國，繼2014年後再度闖進4強，至少銅牌起跳。

已經取得巴黎奧運團體資格的台灣男子桌球隊，今天再接再厲，面對上屆亞軍德國隊，首點推出42歲老將莊智淵，對上德國一哥、世界排名第10的邱黨。

莊智淵和邱黨前4局打完各拿2局，關鍵的第5局，莊智淵沉住氣整局都保持領先，最多以8比3佔得優勢，並以10比5先搶下5個賽末點，儘管被對手連得4分，但莊智淵發揮老道經驗，還是穩穩收下最後1分，替台灣搶下開門紅。

第2點輪到世界第8的林昀儒，對上世界第13的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），2人賽前交手過8次，林昀儒取得5勝3敗的優勢，不過雙方最經典的一戰，就是東京奧運時的7局大戰，當時林昀儒以3比4的局數敗下陣來。

今天再度交鋒戰況依舊膠著，前2局林昀儒分別以9比11、8比11落敗，但他隨即以11比9、11比9追回2局，整場比賽2人都展現出超高水準的「神仙打架」，各種遠台的強力互抽，看得現場觀眾驚呼聲四起。

第5局林昀儒一度以7比4領先，但又被奧恰洛夫追平，幸好林昀儒成功多次主動變線強攻得分，順利再以11比9收下第5局，完成不可思議的大逆轉，也幫助台灣隊取得2比0點數聽牌優勢。

最後1點輪到這次賽會越打越出色的小將高承睿，迎戰世界排名第26的法蘭西斯卡（Patrick Franziska），首局高承睿雖以9比11落敗，但隨後3局分別以16比14、11比9、11比9後來居上，順利幫台灣隊關門，搶下最後一張4強門票，接下來將對上法國隊。

莊智淵賽後接受大會訪問時僅簡短的笑說：「這是一場很驚奇的比賽和結果，我們大家都很開心。」自從東、西德合併後，德國桌球男團共拿過5次世錦賽亞軍，包括近5屆4次鍍銀。（編輯：方沛清）1130223

#世錦賽
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#莊智淵
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