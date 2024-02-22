台灣女團惜敗香港 無緣桌球世團賽4強

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣桌球女團在搶下巴黎奧運門票後，今天在世界桌球團體錦標賽8強賽與香港隊激戰5點，儘管鄭怡靜再度貢獻2點勝利，依舊難以力挽狂瀾，最終台灣女團以2比3落敗，無緣4強。

在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，台灣女團預賽4戰全勝、前進16強，昨天擊敗印度後，闖進8強，與台灣男團都達成此行首要目標，提前取得巴黎奧運團體參賽資格。

台灣女團8強賽碰上香港隊，世界排名第41的陳思羽擔任第1點，面對排名第65的杜凱琹，賽前握有8勝5敗對戰優勢，包括今年1月在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽在內，近期對戰5連勝。可惜陳思羽今天未能發揮，前2局分別以11比13、5比11讓出後，第3局在化解2個賽末點後無功而返，以10比12落敗。

隨後登場的鄭怡靜則是這次台灣女團表現最穩定的選手，只要出賽儼然是勝利保證，而她再度扛起重任，以11比9、11比6、12比10擊退朱成竹，幫助台灣隊扳平戰局。

李昱諄在第3點上陣，儘管前2局結束以6比11、11比6與李皓晴戰成平手，但隨後2局未能把握機會，以6比11、8比11讓出，台灣女團陷入1比2落後。

在已無退路情況下，台灣隊第4點由鄭怡靜出戰杜凱琹，雙方過去12次交手，勝負各半，今天前3局打完後，鄭怡靜局數以1比2落後，第4局靠著正手拍發威、後來居上，更在關鍵時刻連得3分，以11比8逼平，隨後一鼓作氣以11比3搶下決勝局，再度將比賽逼進第5點。

擔綱第5點的陳思羽成為台灣女團能否晉級的關鍵，對戰朱成竹一役，陳思羽在以9比11丟掉首局後，隨後靠著反手搶攻、以11比4扳回一城，但隨後以8比11丟掉第3局，而第4局在化解對手3個賽末點後，未能再下一城，最終以14比16輸球。

台灣女團止步8強後，明天輪到台灣男團在8強賽上陣，將力拚獎牌，對手將是德國隊。（編輯：張雅淨）1130222