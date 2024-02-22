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奧運桌球拚滿額席次 林昀儒陳思羽4月搶混雙門票

2024/2/22 19:11
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣桌球代表隊在世界桌球團體錦標賽提前取得男、女巴黎奧運團體參賽入場券，林昀儒與陳思羽接下來4月將出征捷克參加奧運混雙資格賽，力拚滿額席次。

台灣桌球女團今天在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽8強，與香港隊激戰5點後落敗，儘管無緣4強，仍順利完成階段性任務，獲得奧運團體參賽資格，外加2個單打席次。

今天8強賽擔綱最後1點的陳思羽，面對香港選手朱成竹，未能搶下勝利，賽後難掩失落情緒。

陳思羽接受中央社訪問時表示，今年1月底參加完在印度舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），休息1週才轉陰。

陳思羽無奈地表示，世錦賽前夕練體能腳踝又受傷，她承認，很遺憾自己狀態未能調整到最佳，「所以只能死扛，希望能堅持比對手多一板球。」

世團賽告一段落後，陳思羽將投入備戰下一階段賽事，國際桌球總會（ITTF）近日公告4月11、12日將在捷克舉辦奧運混雙資格賽，挺進4強就能取得參賽資格。

混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽也將參賽，陳思羽表示，將把握接下來共同訓練的時間，期待能一舉搶下混雙席次。

台灣桌球代表隊在上屆東京奧運摘下的唯一獎牌，就是由林昀儒和鄭怡靜所拿下的混雙銅牌。（編輯：龍柏安）1130222

#林昀儒
#東京奧運
#陳思羽
#世界桌球團體錦標賽
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