WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒擊敗德國闖男單4強[影]
2024/3/15 15:15（3/15 15:45 更新）
（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站男單8強賽登場，以4比1淘汰德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），前進4強。
林昀儒這次WTT大滿貫賽新加坡站征戰單打、混雙項目，混雙與陳思羽連2年在4強止步後，專注於單打賽事。
世界排名第8的林昀儒，男單前3輪合計僅失1局，8強賽迎戰排名第25的德國選手法蘭西斯卡。法蘭西斯卡這次在大滿貫賽上演驚奇，東京奧運男單金牌、銅牌得主都栽在他手上，他先是在32強賽拍下中國名將馬龍，更在16強賽5局大戰中扳倒自家人奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。
不過，林昀儒面對法蘭西斯卡，握有6勝0敗對戰優勢，林昀儒開賽靠著正手強攻，取得6比2領先，隨後靠著擺短後側身搶攻，拉開差距，以11比4搶下首局。
林昀儒次局以11比5再下一城，第3局更是以8比0強勢開局，以11比2搶先聽牌。
林昀儒第4局雖陷入亂流，以9比11丟掉1局，但很快在第5局重新找回節奏，靠著變化多端的發球、掌控局面，以8比3領先，隨後再以3比1攻勢收尾，以11比4贏得勝利。
林昀儒收下4強門票後，接下來將對決德國前世界球王波爾（Timo Boll）、中國選手梁靖崑之間的勝方。
除了林昀儒外，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄下午也將在女雙4強賽上陣，將和韓國的朱芊曦與日本的木原美悠角逐決賽席次。（編輯：管中維）1130315
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