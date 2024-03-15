WTT大滿貫賽闖女雙決賽 鄭怡靜：超出目標

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站女雙4強，以直落3擊敗韓國的朱芊曦與日本的木原美悠。鄭怡靜說，去年止步16強，今年能晉級決賽，已超出目標。

WTT大滿貫賽因雙打有參賽名額限制，同國家或地區的雙打組合限制1對，因此這次不少跨國雙打組合參賽，鄭怡靜與李昱諄女雙4強賽對手就是其中一例，而這組跨國組合更是扮演黑馬，8強賽爆冷拍下世界第1的韓國組合田志希與申裕斌。

女雙世界排名第5的鄭怡靜與李昱諄，本季第2度闖進4強，今天面對韓國的朱芊曦與日本的木原美悠，雙方首局3度戰成平手，台灣組合關鍵時刻穩住陣腳、連拿2分，以11比9先拿1局。

台灣組合次局乘勝追擊，開局就以6比0領先，隨後未遭遇對手太多抵抗，以11比7率先聽牌。

台灣組合第3局歷經5比7落後，靠著對手失誤以及幸運翻網球，一口氣連搶6分逆轉，以11比7搶下勝利。

這也是鄭怡靜與李昱諄繼去年4月WTT曼谷球星挑戰賽以來，再度前進決賽，將與世界排名第6的中國組合陳夢與王曼昱爭冠，力拚本季合拍首冠。

鄭怡靜與李昱諄去年16強止步，今年勇闖決賽，鄭怡靜接受大會訪問時表示，晉級決賽已經超出目標，下一場比賽將抱持著向對手學習的心態。（編輯：唐聲揚）1130315