WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒陳思羽無緣混雙決賽

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站混雙4強賽上陣，但連2年碰上世界第1的中國組合王楚欽和孫穎莎，都未能突圍，以0比3落敗，無緣決賽。

林昀儒去年WTT大滿貫賽新加坡站男單32強止步，今年則拿下3連勝、闖進8強，而與搭檔陳思羽參加混雙賽事，連2年前進4強。

混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽4強賽出戰尋求衛冕中國組合王楚欽和孫穎莎，而對手來頭不小，去年世錦賽、杭州亞運都摘金，目前世界排名高居第1。

林昀儒與陳思羽去年新加坡大滿貫賽、世錦賽都敗給王楚欽和孫穎莎，雙方今年大滿貫賽再度在4強賽狹路相逢，台灣組合歷經開局0比3落後下，連得5分超前，似乎有備而來，可惜錯過2個局點機會，以13比15將首局拱手讓人。

次局戰況同樣激烈，台灣組合合計躲過對手3個局點，但也浪費3個局點機會，以15比17再丟1局，讓對手率先聽牌。

台灣組合儘管前2局還能與對手抗衡，但第3局攻勢未能帶給對方太多威脅，最終以5比11落敗。

在混雙賽事結束後，林昀儒接下來將專注於單打賽事，明天將在男單8強賽上陣，對手為德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），過去6度交手，林昀儒還未嚐敗績。（編輯：謝雅竹）1130314