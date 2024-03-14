WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒連過3關晉男單8強

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站男單16強賽，僅花不到22分鐘，就以3比0收拾羅馬尼亞選手尤尼斯古，拿下3連勝、晉級8強。

WTT大滿貫賽新加坡站今年男單頻爆冷門，不僅世界排名第4的中國選手林高遠、第7的巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）在首輪就遭到淘汰，就連中國球王樊振東以及名將馬龍都在32強出局。

世界排名第8的林昀儒這次男單連過2關、挺進16強賽，今天碰上排名第82的羅馬尼亞選手尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）。

林昀儒開賽發揮正手搶攻的優勢，以8比3領先，儘管隨後陷入亂流，被對手以9比8超前，但林昀儒沉穩應對、連得3分，以11比9先下一城，隨後再以11比5拿下次局。

林昀儒第3局趁著對手打得略顯急躁，搭配反手進攻，開局取得6比1領先，隨後未給對手太多機會，以11比4獲勝。

林昀儒在收下8強門票後，下一戰對手將是法蘭西斯卡（Patrick Franziska）、奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）這場「德國內戰」之間的勝方。

林昀儒稍作休息後，將與陳思羽在混雙4強賽合體，還有1場硬仗要打，將與世界排名第1的中國組合王楚欽和孫穎莎爭奪決賽門票。（編輯：張雅淨）1130314