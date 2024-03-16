林昀儒不敵梁靖崑 無緣WTT新加坡大滿貫賽決賽

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站，4強賽迎戰中國選手梁靖崑，前4局打完雙方戰成平手，可惜林昀儒後段失誤過多，最終以局數2比4落敗，無緣決賽。

世界排名第8林昀儒這次在WTT大滿貫賽新加坡站連過4關，包括在8強賽扳倒本屆黑馬、德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），這也是他繼今年1月杜哈挑戰賽以來，本季第2度闖進男單4強。

林昀儒4強賽對手為世界排名第5的中國選手梁靖崑，過去4度碰頭，林昀儒吞下4連敗，但最近1次在今年1月杜哈球星挑戰賽過招，林昀儒歷經5局大戰才敗下陣來。

相隔2個月，雙方再度交手，首局就上演激戰，林昀儒在9比9平手時，靠著反手進攻得手以及對手擺短後掛網，以11比9拿下首局。

林昀儒次局一連化解3個局點，但未能再下一城，以9比11讓出，第3局同樣打得膠著，梁靖崑靠著擦網幸運球、拿下關鍵分，以12比10再拿1局。

林昀儒第4局重振旗鼓，以11比7扳回一城，而第5局浪費開局4比1領先機會，接連失誤、一口氣連丟7分，讓梁靖崑以11比6搶先聽牌。

林昀儒第6局受到對手壓制，陷入1比7落後，儘管連續化解對方3個賽末點機會，依舊無力改變戰局，最終以5比11落敗。

在林昀儒止步男單4強後，台灣組合鄭怡靜與李昱諄成為台將最後希望，稍後將在女雙決賽對決中國組合陳夢與王曼昱。（編輯：陳政偉）1130316